En ce début du mois de décembre, le Guardian a dévoilé sa liste des 100 meilleures joueuses du monde en 2025. 10 % des footballeuses évoluent à l'OL Lyonnes, même si aucune n'est dans le top 10.

Les individualités peuvent certes aider à glaner des titres, elles sont même indispensables. Mais rien ne vaut un collectif qui tourne bien pour les sublimer. Aujourd'hui, l'OL Lyonnes a incontestablement des joueuses de très haut niveau, reste à Jonatan Giráldez à mettre tout cela en musique. L'objectif étant de reconquérir la Ligue des champions contre des clubs comme le FC Barcelone et Arsenal.

Deux formations qui, selon The Guardian, disposent des meilleures footballeuses de la planète au sein de leur effectif respectif. En effet, dans sa liste des 100 meilleurs éléments de 2025 publiée ce 4 décembre, le média britannique place neuf membres de ces deux écuries aux dix premiers rangs. Seule exception, Temwa Chawinga, la sœur de Tabitha, qui est 6e.

6 Lyonnaises dans le top 50

Un groupe de 127 "experts" ont établi ce classement, qui fait tout de même la part belle aux Fenottes. Elles sont dix à y figurer, dont Melchie Dumornay (15e), qui est la mieux considérée. Lindsey Heaps est un peu plus loin (27e), tout comme Kadidiatou Diani (33e) et Jule Brand (34e). Tabitha Chawinga (39e) et Marie-Antoinette Katoto (42e) sont pareillement dans le top 50.

Selma Bacha (68e), Ada Hegerberg (70e), Lily Yohannes (80e) et Wendie Renard (92e) voient également leur nom apparaître. Tout en haut, nous retrouvons la triple Ballon d'Or Aitana Bonmatí (Barça), suivie par Mariona Caldentey et Alessia Russo (Arsenal).