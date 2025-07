Soulagé de voir l'OL rester en Ligue 1, Paulo Fonseca espère désormais des recrues. Selon lui, l'équipe a des besoins "dans tous les secteurs".

Pour tout entraîneur, il est toujours difficile de juger un premier match amical. Finalement, Paulo Fonseca se montrait surtout heureux de retrouver le terrain (bien qu'étant dans la tribune) lors de la confrontation face au FC Villefranche-Beaujolais ce samedi. Au bout, une victoire 1 à 0 pour ses troupes contre le pensionnaire de National sur un penalty de Corentin Tolisso.

Au terme de cette partie, il a majoritairement été interrogé sur les problématiques financières de l'OL. Le reste est presque passé au second plan. "J'ai toujours été tranquille avec ça, je suis resté confiant, a-t-il clamé. Les premiers jours étaient évidemment difficiles, car on ne savait pas ce qu'il allait arriver. Mais après, nous avons commencé à travailler afin d'avoir une bonne équipe."

"Nous avons des besoins dans tous les secteurs"

Rappelant qu'il est "coach, pas financier", il affirme "comprendre les restrictions", qui n'empêcheront pas, selon lui, de former un bon effectif. La phrase qu'il prononça ensuite n'est donc pas anodine. "Je m'attends à des arrivées, mais jusqu'à maintenant, je suis satisfait du groupe. Tout le monde comprend que de jeunes footballeurs vont venir. On a des cibles, on sait ce que l'on veut, mais il faut encore travailler à leur venue, explique l'ancien technicien du Milan AC. Nous avons des besoins dans tous les secteurs. Je n'ai pas peur de perdre des éléments importants."

"Il nous faut repartir de zéro"

Reste que le projet lyonnais en est encore à ses frémissements après les soubresauts de l'été. Tout proche de descendre en Ligue 2 pour ses manquements économiques, il se voit offrir une opportunité d'assainir sa situation tout en jouant dans l'élite et en disputant la Ligue Europa.

Mais cela demandera un gros boulot dans toutes les strates du club. "On a une vraie équipe, mais il nous faut repartir de zéro. Je crois qu'à la fin, nous serons compétitifs pour entamer la saison", veut positiver Paulo Fonseca. Réponse d'ici à fin août - début septembre, à l'issue du mercato et de la préparation.