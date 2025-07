Mercato : Gaëtan Perrin (ex-OL) évoluera en Russie

Mercredi, le transfert de Gaëtan Perrin vers la Russie a été officialisé. Une opération d'un montant d'environ 5 millions d'euros.

Il n'avait jamais évolué ailleurs qu'en France, voilà qu'il fait le grand saut. Depuis mercredi, Gaëtan Perrin est officiellement un joueur du FC Krasnodar, en Russie. Suite à ses quatre saisons à Auxerre, l'attaquant de 29 ans s'est engagé pour les trois prochaines années avec le club russe. Le coût du transfert est estimé à cinq millions d'euros.

Après l'OL, Orléans et l'AJA, il s'apprête à découvrir une quatrième équipe au cours de sa carrière. Avant de partir, il aura tout de même disputé 155 matchs toutes compétitions confondues chez les Bourguignons. On lui attribue 28 buts et 25 passes décisives. Ayant connu le National puis la Ligue 2, Perrin a vécu une ascension pas à pas, s'affirmant largement l'an passé comme l'un des très bons joueurs de notre championnat.

Championnat de Ligue 2 en 2024

Du côté de l'Olympique lyonnais, le natif de Lyon aura effectué trois petites apparitions en 2016. Il s'est notamment signalé par une réalisation face à Nantes. Ne voyant par de perspectives pour lui dans le Rhône, il a rejoint l'USO en 2017, d'abord en prêt, puis définitivement en 2018. Il signe finalement chez les Auxerrois en 2021, gagnant au passage la Ligue 2 en 2024.

Un tout nouveau chapitre s'ouvre désormais pour lui, avec ce dépaysement total du côté de la Russie. Pour la Ligue 1, c'est tout de même le deuxième meilleur passeur de la saison dernière (11 offrandes), derrière un certain Rayan Cherki, qui s'en va.