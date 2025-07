Mercato : Gaëtan Perrin (ex-OL) proche de rejoindre un club russe

L'ancien attaquant de l'OL, Gaëtan Perrin, devrait connaître sa première expérience à l'étranger après une saison pleine à l'AJ Auxerre.

Formé à l'OL entre 2005 et 2015, Gaëtan Perrin a disputé 54 matchs avec l'équipe réserve. Il fait aussi trois apparitions avec le club rhodanien en Ligue 1 et inscrit un but, le 19 mars 2016 face au FC Nantes (victoire 2-0). Ne parvenant pas à s'imposer dans son club formateur, il a rejoint l'US Orléans où il réalise une saison remarquable en 2020-2021 avec 13 réalisations et 9 offrandes en 33 rencontres de National. De quoi lui ouvrir les portes de l'AJ Auxerre, alors en Ligue 2.

Il sera l'un des artisans de la montée en Ligue 1 avec les Bourguignons, puis il contribuera fortement au maintien du club auxerrois dans l'élite du football français. La saison dernière, l'AJA a terminé à la 11e place du championnat. Gaëtan Perrin a rayonné sous la tunique bleue et blanche avec 10 et 11 passes décisives en 35 apparitions. Le natif de Lyon est maintenant convoité par une équipe évoluant en Russie.

Krasnodar en pince pour Gaëtan Perrin

D'après les informations du Parisien, le FK Krasnodar serait sur le point de boucler l'arrivée de Gaëtan Perrin. L'attaquant de 29 ans plaît grandement à la direction du club russe. Le montant du transfert devrait se situer entre 4,5 et 5 millions d'euros selon Fabrizio Romano. Un accord existe déjà entre l'AJ Auxerre et Krasnodar. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que la transaction ne soit officialisée.

Un départ qui ne surprendra pas chez les Auxerrois, puisqu'il était annoncé par l'entraîneur bourguignon en conférence de presse récemment. "Gaëtan est à la salle parce qu’il va partir. C’est acté, on le sait. On a discuté tous les deux. Il a pris sa décision. On remercie bien sûr Gaëtan pour ce qu’il a fait. C’est la vie d’une équipe professionnelle, la vie d’un joueur professionnel. Il va s’en aller. Il y a les papiers qui sont en train de se signer entre les clubs. Je pense que ça va se débloquer dans la semaine", précisait Christophe Pelissier.