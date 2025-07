Michele Kang et Michael Gerlinger, les dirigeants de l’OL (photos AFP)

Depuis les annonces sur les changements à la direction de l'OL, aucune communication sur l'avenir du club n'a eu lieu. Et même après l'audience en appel prévue mercredi, Michele Kang et Michael Gerlinger ne devraient pas s'exprimer.

C'est à double tranchant. Aujourd'hui, l'OL s'apprête à vivre 24 heures en apnée, avant de passer devant la commission d'appel de la DNCG le mercredi 9 juillet. Rétrogradé en Ligue 2 par la Direction nationale de contrôle de gestion, il espère se sauver, et travaille sur un plan en ce sens depuis le triste 24 juin.

Dans ce programme, pas de place à la communication. Sur le sujet, l'Olympique lyonnais refuse de s'exprimer, excepté lors de deux annonces. Il a d'abord informé très vite de son intention de faire appel, dans la foulée du verdict. Puis, le 30 juin, il a chamboulé son organigramme.

Verrouiller la communication

Exit John Textor déjà. Depuis son "départ" (ou la mise à distance) de l'Américain, la nouvelle direction incarnée par Michele Kang et Michael Gerlinger planche d'arrache-pied en vue de l'audience de la deuxième chance. La stratégie du club est claire : un black-out total. En "on" ou en "off", la communication est totalement verrouillée. La "priorité va à la DNCG".

Plus rien ne sort de Décines donc depuis plusieurs jours. Lors de la reprise de l'entraînement lundi, les journalistes ont bien tenté d'en apprendre plus sur la date et l'horaire précis de la réunion. Ils ont aussi cherché à savoir si les septuples champions de France (2002-2008) avaient réuni les fonds nécessaires. Les reporters ont reçu une fin de non-recevoir.

Kang et Gerlinger sont à Paris

Le duo Kang - Gerlinger, qui est présent à Paris depuis plusieurs jours, n'a pas l'intention de changer de cap. Si de nombreux médias seront là, les deux dirigeants ne veulent pas s'exprimer à l'issue de l'appel. Plus qu'à attendre donc, pour les observateurs et supporters lyonnais, en prenant son mal en patience.

Avec Razik Brikh.