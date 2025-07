Lundi, c'était la rentrée du côté de l'OL. Les joueurs lyonnais avaient rendez-vous pour la reprise. Un retour placé sous le signe d'une potentielle rétrogradation en Ligue 2.

Finalement, on a l'impression que l'intersaison n'a jamais vraiment eu lieu cette année du côté de Décines. Évidemment, les joueurs ont coupé longtemps depuis mai et la fin du championnat. Mais tout autour, les déboires financiers du club ont fait plus qu'agiter le microcosme lyonnais. Plus qu'en simple période de mercato, qui n'a d'ailleurs pas franchement commencé pour l'OL en ce 8 juillet. C'est dans ce contexte très particulier que Corentin Tolisso et sa bande ont repris le chemin du centre d'entraînement lundi.

D'abord des tests physiques le matin, plutôt dans un esprit de camaraderie et de rigolade pour les retrouvailles. Puis, plus de sérieux l'après-midi pour la séance sur le terrain. Sur les 29 éléments convoqués ce jour, 26 en réalité étaient sur la pelouse du GOLTC. Ernest Nuamah est toujours aux soins après sa rupture du ligament croisé. Orel Mangala était lui au pas de courses avec les préparateurs physiques. Enfin, Jordan Veretout était absent "pour raisons personnelles", possiblement dans le cadre d'un transfert.

Des visages poupons

La préparation a donc démarré avec un effectif non pas pléthorique, mais dans lequel tous les postes sont doublés. Notamment grâce à la jeunesse, venue en nombre pour ces premiers jours. Des visages déjà connus comme Enzo Molebe (17 ans), Teo Barišić (20 ans) ou encore Alejandro Gomes Rodríguez (17 ans). Et d'autres que l'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure : Yacine Chaïb (20 ans), Khalis Merah (18 ans) ainsi que Rémy Himbert (17 ans), pour ne citer qu'eux.

L’heure de la reprise a sonné pour les 27 joueurs convoqués par Paulo Fonseca #OL pic.twitter.com/bKZG6oxfSX — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) July 7, 2025

Place au football donc, enfin, à Décines, même si l'incertitude plane toujours autant au-dessus des Rhodaniens. Comme les nuages et la pluie d'ailleurs, qui ont rythmé une partie de l'entraînement. Une séance entamée par un petit échauffement, tandis que les quatre gardiens ont eu le droit à des exercices à part. Déjà très vocal et actif, Paulo Fonseca a ensuite fait passer ses consignes afin de présenter le circuit de passes à réaliser.

Les éclaircies ont succédé à l'averse

Cela a duré environ quinze minutes, avant que tout le groupe se retrouve pour une opposition sur un terrain réduit. Une confrontation à thème assez disputée et rythmée, ne manquant pas d'intensité. Le ciel, déjà franchement couvert, s'est alors mis à pleurer à grosses gouttes, avant que l'averse se calme, laissant place au soleil.

Un avant-goût de ce qui attend l'OL cette semaine. Après la tempête de la rétrogradation, l'éclaircie du maintien ? Réponse mercredi, après le passage devant la commission d'appel fédérale de la DNCG. Entre-temps, on aura au moins un peu parlé de football à l'Olympique lyonnais, et ça fait du bien.