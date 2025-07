Ce lundi, l’OL reprenait le chemin de l’entraînement. Pour ce premier rendez-vous, les 26 joueurs présents ont effectué des tests le matin, avant de toucher le ballon cet après-midi.

Après la canicule, la pluie a fait son apparition à Décines. Est-ce le signe de la tempête qui se prépare à l'OL dans les prochains jours ? Il faut espérer que non. C'est bien sous une averse que les 26 joueurs lyonnais ont touché le ballon pour la première fois de cette saison 2025-2026. Après des premiers tests médicaux effectués dans la matinée, Paulo Fonseca a dirigé sa première séance collective. À l'image de Pierre Sage, l'entraîneur portugais est un coach qui aime faire du ballon en même temps qu'il travaille le physique. Il faudra attendre sur la longueur pour voir l'impact que cela peut avoir, mais forcément, il y avait bien plus de sourires que s'il fallait enchaîner les tours de terrain.

Veretout absent pour "raisons personnelles"

En attendant de savoir le sort qui sera réservé au club avec le passage devant la commission d'appel de la DNCG, la formation lyonnaise tente de faire abstraction de la situation. Sous les yeux de Daniel Congré, bien de retour entre Rhône et Saône après l'incident du mois du juin, Paulo Fonseca a guidé la séance avec vingt-deux joueurs. Vingt-deux et non vingt-trois puisque Jordan Veretout manquait à l'appel. Annoncé sur le départ, le milieu était absent "pour raisons personnelles". En phase de réathlétisation, Orel Mangala s'est contenté d'un footing avec les préparateurs Cédric Uras et Alexandre Fahri. Cette première séance lance officiellement la préparation estivale avec déjà trois amicaux au programme et un stage en Autriche.