OL : Daniel Congré "victime d'un accident domestique"

Blessé à l'arme blanche chez lui lundi soir, Daniel Congré est sorti du silence. Si parquet de Montpellier a indiqué qu'il s'agissait d'une tentative de suicide, le dirigeant lyonnais réfute cette version.

L'essentiel est qu'il soit désormais sorti d'affaire. Lundi soir, Daniel Congré a été admis en urgence à l'hôpital de Montpellier. L'ancien défenseur a été blessé au thorax suite à un coup de couteau. Rapidement dans un état stable, le coordinateur sportif de l'OL devait bientôt quitter l'hôpital et suivre une période de convalescence chez lui, précise L'Équipe.

"C'est heureusement sans conséquence"

Auprès du média national, il a d'ailleurs donné sa version des faits sur l'incident. Le parquet montpelliérain, cité notamment par Le Parisien, avait indiqué qu'il s'agissait d'une tentative de suicide. Ce que dément le dirigeant rhodanien. "Merci à tous pour vos chaleureux messages de ces derniers jours. Aujourd'hui, je veux vous rassurer, et rétablir les faits de manière ferme et précise, afin de couper court à un certain nombre de fausses rumeurs. J'ai été victime d'un accident domestique, survenu alors que j'étais en famille, a-t-il confié. Cela aurait pu être plus sérieux, mais c'est heureusement sans conséquence."

L'ex-joueur de Toulouse et de Montpellier entend maintenant laisser cet événement derrière lui. Il est prévu qu'il suive quelques jours de repos, avant de reprendre son travail lorsqu'il sera entièrement rétabli. "Je n'imaginais pas que cet événement prenne ces proportions. Sur le plan de ma santé, d'abord. Sur le plan médiatique, ensuite. Cet épisode ne sera bientôt plus qu'un lointain et mauvais souvenir pour mes proches et moi-même", a-t-il conclu.