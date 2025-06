Lundi soir, Daniel Congré a été amené en urgence à l'hôpital de Montpellier. Blessé à l'arme blanche, le coordinateur sportif de l'OL serait à présent tiré d'affaire.

La nouvelle est d'abord parue sur Actu.fr, avant de se propager et d'évoluer au fil des informations publiées ci et là par la presse. Lundi soir, Daniel Congré a été transporté en urgence à l'hôpital de Montpellier, a appris le Midi Libre. On sait peu de choses sur les circonstances exactes de ce fait divers, si ce n'est que le coordinateur sportif lyonnais a été retrouvé inconscient chez lui, à Pérols, tout près de la ville montpelliéraine.

Les secours sont intervenus vers 19 heures et ont noté qu'il avait été blessé dans la région du cœur par un couteau. Une enquête menée par la police judiciaire locale est ouverte afin de faire la lumière sur les faits, mais d'après Le Parisien, qui cite le parquet de Montpellier, il s'agirait d'une tentative de suicide.

Recruté par l'OL en novembre 2024

Le quarantenaire est arrivé au CHU en urgence absolue, mais son état est à présent stable, explique RMC Sport. A la demande de ses proches, le club ne fera aucun commentaire prochainement.

L'ancien défenseur de Toulouse et de Dijon a intégré l'organigramme rhodanien début novembre. Son rôle consistait notamment à prendre le pouls auprès du groupe, et d'échanger individuellement avec les joueurs sur divers sujets.