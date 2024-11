L'organigramme de l'OL évolue. Daniel Congré prend officiellement ses fonctions de coordinateur sportif. Matthieu Louis-Jean voit lui ses prérogatives évoluer.

Déjà présent avec le groupe jeudi lors du déplacement à Hoffenheim, Daniel Congré a pris ses fonctions de coordinateur depuis le 4 novembre. Ce mardi, l'Olympique lyonnais a confirmé son intronisation dans l'organigramme. Si ses tâches n'ont pas été détaillées, le club indique qu'il sera chargé de veiller "à la mise en œuvre de la stratégie sportive auprès des joueurs en collaboration avec Pierre Sage."

Au point sur les sujets de préparation mentale et de la nutrition, son rôle devrait consister à accompagner les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sur ces aspects, et principalement le premier élément évoqué. A l'issue de sa carrière, qui a pris fin l'été dernier, l'ancien défenseur de Toulouse, Montpellier et Dijon avait entamé une reconversion à ce propos via une formation.

