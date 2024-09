OL : John Textor revient sur la mise à pied de David Friio

Sans entrer précisément dans le détail de la situation de David Friio, John Textor a expliqué pourquoi le club avait procédé à sa mise à pied.

Vendredi dernier, l'Olympique lyonnais a informé de la mise à pied de David Friio, qui était jusqu'ici le directeur sportif de l'OL. Depuis, nous n'avons pas eu de commentaire supplémentaire de la part du club, qui doit d'abord régler cette situation avant de pouvoir en dire plus. Néanmoins, John Textor s'est légèrement confié ce mercredi sur le cas du futur-ex dirigeant rhodanien.

"Je pense qu’on peut mieux faire à la direction sportive"

Pour l'instant, Laurent Prud'hommes et David Friio sont en négociations pour mettre un terme contractuellement à l'expérience de l'ancien joueur avec l'OL. Concernant les raisons de cette décision, il apparaît que celui qui est aussi passé par Marseille ne "correspondait pas vraiment au profil recherché", selon John Textor. "C’est un homme bien, il a contribué à notre succès l’année dernière, mais je pense qu’on peut mieux faire à la direction sportive. On veut travailler dans le collectif, avec des scouts notamment. Je ne prends pas les décisions sur le recrutement, mais je veux comprendre. Dans ce cas-là, il faut une discussion ouverte et collaborative. Quelqu’un comme David, je ne sais pas si cela correspond bien à ce qu’on veut faire", a précisé le patron d'Eagle Football.