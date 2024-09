Mercato : l'OL et Cherki se sont rapprochés pour une prolongation

Alexandre Laczette et Rayan Cherki avant OL – Clermont en janvier 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le contrat n'est pas encore signé, mais l'OL et Rayan Cherki ont bien avancé sur une prolongation du jeune milieu offensif. Cet été, il a été mis au placard.

L'an dernier, Rayan Cherki avait surtout l'habitude de sortir du banc sous Pierre Sage. Une formule qui a plutôt bien marché, sans être parfaite. Cet été, alors que l'international Espoir arrive à un an de la fin de son bail à l'Olympique lyonnais, il a été mis au placard à son retour des Jeux olympiques. L'intention de toutes les parties était de trouver des portes de sorties. Mais en ce 11 septembre, le Gone est toujours un élément de l'OL. Pour éviter un départ libre à l'issue de la saison, la possibilité d'une prolongation a été évoquée et existe toujours, comme l'a expliqué ce mercredi John Textor.

"On a beaucoup discuté avec lui, et je crois qu’il a compris nos besoins et qu’il a appris sur la gestion d’une équipe. Le contrat n’est pas signé, mais on échange sur la durée et les conditions sont fixées", a-t-il expliqué ce mercredi. Si les négociations vont au bout, cela lui permettra-t-il de réintégrer le groupe ? En tout cas, le président du club rhodanien semble en faire une condition, même si Cherki a retrouvé ses partenaires à l'entraînement.

"Doit-on faire jouer quelqu'un qui n'est pas un actif ?"

"C’est un grand joueur, il nous a aidé à gagner des matchs importants et je suis sûr qu’il peut nous aider à grandir. Maintenant, il voulait aller au PSG, même si je n’aime pas leur vendre des joueurs, mais j'ai voulu honorer son souhait. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas exactement pourquoi cela n’a pas été au bout. Il a aussi parlé avec Dortmund et Fulham, mais il ne se voyait pas chez ces derniers, a détaillé l'Américain. Doit-on faire jouer quelqu’un qui n’est plus un actif ? Ou faut-il mettre en avant d’autres footballeurs plus investis ? Cela détruirait notre modèle de business."