OL - Mercato : une prolongation de trois ans pour Cherki

Candidat à un départ durant tout l’été, Rayan Cherki va finalement surprendre tout son monde. Le joueur offensif devrait prolonger de trois saisons avec l’OL dans les prochaines heures ou prochains jours.

Reculer pour mieux sauter ? Cet été, tout le monde attendait son départ. À un an de la fin de son contrat, il ne faisait guère de doutes que l’histoire entre l’OL et Rayan Cherki allait prendre fin après la finale perdue de la Coupe de France. Le joueur avait lui-même fait des sorties médiatiques qui ressemblaient à des adieux. Pourtant, nous sommes le 30 août et à quelques heures de la fin du mercato, Cherki est toujours un joueur lyonnais. Il s’entraîne certes en marge du groupe depuis son retour il y a deux semaines, mais les portes de sortie attendues n’ont pas débouché sur un départ. Dans ce feuilleton sans fin et aux multiples rebondissements, Rayan Cherki a d’ailleurs réservé une dernière surprise. Quand les supporters pouvaient se demander dans quel club finirait le vice-champion olympique dans les prochaines heures, la réponse devrait être… l’OL.

Plus de flexibilité pour l'OL dans les discussions ?

Ayant notamment repoussé les avances anglaises de Fulham ou encore Crystal Palace, le numéro 18 lyonnais devrait étendre son bail avec son club formateur dans les prochaines heures. C’était dans les tuyaux depuis quelques jours déjà, mais d’après The Guardian et L’Équipe, le joueur et l’OL ont trouvé un accord sur la base d’une prolongation de trois saisons supplémentaires, avec une légère hausse de salaire. Contractuellement, cela reste une bonne nouvelle pour le club lyonnais qui va pouvoir négocier plus facilement dans les mois à venir un départ de Cherki. Pour le joueur, cette décision devrait lui permettre de réintégrer le groupe de Pierre Sage. Dès ce vendredi contre Strasbourg ?