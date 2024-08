Les supporters de West Ham lors du match aller contre l’OL / (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Ce vendredi 30 août à 13h aura lieu le tirage au sort de la Ligue Europa. L’OL connaitra donc ses huit futurs adversaires européens.

Les supporters lyonnais pourront enfin revivre l'excitation d'un tirage au sort d'Europa League ce vendredi 30 août à 13h. Cependant, les habitudes seront chamboulées avec un logiciel permettant d'effectuer le tirage en 35 minutes. Adieux les fameuses boules. De plus, les conditions d'accession aux 8es de finale ont évolué avec ce mini-championnat. Avec 36 équipes participantes au lieu de 32, l'OL disputera huit matchs au total contre huit formations différentes (deux dans chaque chapeau), quatre à domicile et quatre à l'extérieur.

Des chapeaux qui n'ont plus vraiment d'importance

Dans cette Europa League, l’OL pourra croiser des adversaires de prestige. Parmi eux, on pourrait citer Manchester United, Tottenham, la Real Sociedad, la Lazio ou encore l’AS Roma et Porto. Deux derniers opposants que les Lyonnais ont réussi à éliminer lors de la phase finale de C3 ces dernières années. Placés dans le pot 2, les hommes de Pierre Sage pourraient se frotter à du lourd.

Les adversaires potentiels de l'OL :

Chapeau 1 : AS Rome (ITA), Manchester United (ANG), FC Porto (POR), Ajax Amsterdam (HOL), Glasgow Rangers (ECO), Eintracht Francfort (ALL), Tottenham (ANG), Lazio Rome (ITA), Slavia Prague (RTC)

Chapeau 2 : Real Sociedad (ESP), AZ Alkmaar (HOL), Braga (POR), Olympiakos (GRE), PAOK Salonique (GRE), Fenerbahçe (TUR), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Ferencvaros (HON).

Chapeau 3 : Karabagh (AZE), Galatasaray (TUR), Bodo/Glimt (NOR), Viktoria Plzen (RTC), Union Saint-Gilloise (BEL), Dynamo Kiev (UKR), Ludogorets Razgrad (BUL), Midtjylland (DAN), Malmö (SUE).

Chapeau 4 : Athletic Bilbao (ESP), Hoffenheim (ALL), Anderlecht (BEL), Twente (HOL), Besiktas (TUR), FCSB (ROU), Riga FS (LET), Elfsborg (SUE).