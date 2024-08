OL - Europa League : présentation du nouveau format

L'OL retrouvera bientôt l'Europa League, mais pas comme il l'avait laissée en 2022. Cette saison, elle se jouera dans un tout nouveau format.

Le moment tant attendu arrive bientôt pour tous les Lyonnais. L’OL connaîtra ce vendredi 30 août, à 13h, du côté de Nyon (Suisse), les huit clubs qu’il devra affronter lors de sa campagne d’Europa League. Dans ce tout nouveau format, les hommes de Pierre Sage affronteront donc huit équipes différentes. Quatre rencontres se joueront à domicile et quatre à l’extérieur. Le club demi-finaliste du Final 8 se placera dnas le chapeau 2 (sur 4) dû à son coefficient UEFA. Ainsi, les Lyonnais croiseront la route de deux clubs par chapeau, dont deux formations d'un même pays maximum. Cependant, les Rhodaniens ne pourront pas affronter un club qui joue en Ligue 1. C'est pour cette raison que les partenaires Lacazette ne pourront croiser le chemin de l'OGC Nice. En tout cas pas en phase de groupe.

Une grande poule unique

Dans un mini-championnat de 36 équipes, le club lyonnais devra occuper entre la 1re et la 8e place pour directement se qualifier en huitième de finale. Si les coéquipiers d'Alexandre Lacazette se ratent et se positionnent entre la 9e et la 26e place, ils disputeront un tour de barrage aller-retour, une sorte de seizième de finale, afin d’accéder au tour suivant. Il est donc possible que l'OL joue dix matchs pour enfin rejoindre les autres qualifiés. Ensuite, la phase finale se déroulera, comme d’habitude, avec des confrontations en match aller-retour jusqu’à la finale.