Tanner Tessmann, premier Américain de l’histoire de l’OL

En recrutant Tanner Tessmann, l'OL a accueilli son tout premier joueur américain dans l’histoire du club. Un Yankee de plus, avec John Textor, dans la famille lyonnaise.

Un transfert historique pour l’OL. Cet été, le club lyonnais a tenu à se renforcer au milieu de terrain avec le recrutement de Tanner Tessmann. Il devient ainsi, par la même occasion, le premier Américain de l’histoire à rejoindre la formation rhodanienne. Âgé de 22 ans, le natif de Birmingham (Alabama) arrive en provenance de Venezia FC, club promu en Serie A cette saison. Jouant en seconde division italienne l'année dernière, l'ancien du FC Dallas a appris à devenir un joueur polyvalent dans l'entrejeu. Le Yankee l’est aussi avec ses pieds. Il se dit ambidextre et peut jouer de longs ballons qui partent de son pied droit ou gauche.

L’ex-Vénitien s’est fait remarquer lorsqu'il a participé aux JO de Paris 2024. Le capitaine de la sélection américaine a même joué face à l’équipe de France d’Alexandre Lacazette. Mais ce dernier y est allé de son but (victoire 3-0) et a envoyé son actuel nouveau coéquipier à la dernière place du groupe. Tessmann compte également deux sélections avec les États-Unis, ce qui ajoute un joueur international de plus dans l’effectif. Partageant la même nationalité que John Textor, ce dernier doit être heureux d'accueillir un de ses compatriotes dans la famille Eagle.

Enfin le premier Américain de l’ère Textor

Depuis mai 2023, Textor a pris les pleines commandes de l’OL, après le mandat de Jean-Michel Aulas. Durant le mercato qui a suivi, l’Américain aurait voulu en attirer d’autres dans l’effectif lyonnais. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. L’été dernier, l’homme d'affaires rêvait d’attirer Christian Pulisic entre Rhône et Saône, alors en partance de Chelsea. Sous les restrictions de la DNCG, avec un encadrement de la masse salariale et une enveloppe mercato limitée, le deal n’a pas pu se faire. Le joueur n’était pas tellement chaud pour venir en France. Il a plutôt choisi l’Italie et l’AC Milan où il s'éclate maintenant.

Une autre tentative de recruter un Américain a eu lieu durant cette fenêtre de marché de transfert. Le club septuple champion de France aurait voulu s’attacher les services de Yunus Musah. Or, l’AC Milan a vite fermé la porte à un départ de son jeune milieu prometteur (2002). Cependant, l’OL a quand même recruté son milieu de terrain américain de la même génération qui vient d’Italie. Il n'est pas venu de Lombardie, mais de Vénétie. Tanner Tessmann est ainsi devenu le deuxième joueur américain de la galaxie Eagle Football, après Chris Richards à Crystal Palace. Bientôt le seul avec la volonté de Textor de revendre ses parts du club londonien.