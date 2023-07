Malgré l'offre de 25 millions d'euros de l'OL, Christian Pulisic est encore très loin de Lyon. L'Américain serait d'ailleurs plus ouvert à un départ pour l'AC Milan afin de jouer la Ligue des champions.

Le dossier Pulisic n'en a pas fini de faire jaser, cet été. Il y a quelques heures, l'OL a choisi de dégainer dans le but de griller la politesse à la concurrence avec une offre estimée à 25 millions d'euros comme avancé par The Athletic. Si les dirigeants lyonnais sont plus proches de la somme demandée par les dirigeants de Chelsea, le joueur voit la situation d'un autre œil d'après ESPN. Celui que l'on nomme "Captain America" outre-Atlantique n'a pas donné son aval pour rejoindre les bords du Rhône et serait bien plus enclin à rejoindre l'AC Milan.

Pulisic veut la Ligue des champions

L'ailier de 25 ans aurait d'ores et déjà trouvé un accord de principe avec le club milanais, au point de réduire son salaire pour faire en sorte que le transfert aboutisse. Plus que la donnée financière, c'est bien le projet sportif qui fait pour le moment pencher la balancer en faveur de l'AC Milan dans le camp du joueur. Quand bien même l'OL réussirait à s'aligner sur le salaire offert en Lombardie, Christian Pulisic revêt un certain intérêt à pouvoir participer à la Ligue des champions la saison prochaine.

Un objectif que ne peut lui offrir le club lyonnais, ni même la moindre compétition européenne. Mais, tant que rien n'est signé, John Textor peut garder espoir. La saison dernière, l'OL avait réussi à faire venir Nicolas Tagliafico alors que ce dernier souhaitait jouer l'Europe. Mais, sans compétition européenne, l'attractivité de l'OL s'en ressent forcément et le président lyonnais va devoir user de sa malice s'il veut faire changer d'avis Pulisic.