OL - Mercato : Pulisic prêt à baisser son salaire pour le Milan AC ?

Cité du côté de l'OL, Christian Pulisic devrait quitter Chelsea cet été. L'Américain serait prêt à baisser son salaire pour rejoindre le Milan AC.

Plus les heures passent, plus Christian Pulisic semble s'éloigner de l'OL. Priorité des dirigeants lyonnais selon L'Équipe, l'Américain se dirigerait vers l'Italie. D'après les informations de la Gazetta dello Sport, l'ailier de 24 ans aurait accepté de réduire son salaire pour pouvoir rejoindre le Milan AC. En délicatesse financièrement, les Rossoneri ne seraient pas en mesure d'assumer les neuf millions d'euros annuels que Pulisic perçoit à Chelsea.

Pas d'accord entre les clubs

Malgré cet effort, les deux clubs ne se sont toujours pas mis d'accord sur le montant du transfert. Si, comme l'OL, le Milan AC aurait fait une offre de 15 millions d'euros, les Blues en réclamerait toujours cinq de plus. Les dirigeants milanais et londoniens sont déjà en négociations pour un autre joueur. Ruben Loftus-Cheek est, lui aussi, tout proche de rejoindre la Lombardie. Les Rossoneri et Christian Pulisic partagent le même équipementier, ce qui pourrait arranger les affaires du club. Très populaire aux États-Unis, cette collaboration pourrait être encouragée par la marque.

Mis en sursis par la DNCG, l'OL semble s'éloigner d'un dossier qui semblait trop gros et dans lequel il avait trop de retard.