Mercredi, les joueuses de l’équipe de France féminine ont effectué un entraînement un peu spécial. Les Bleues ont été rejointes par des enfants.

Dans une semaine, l’équipe de France féminine disputera le premier de ses deux matchs amicaux pour préparer la Coupe du monde 2023. Les Bleues se rendront en Irlande et Hervé Renard en profitera pour dévoiler sa liste définitive des 23 pour le Mondial. En attendant ce moment fatidique, les Françaises profitent des installations de Clairefontaine pour la deuxième semaine de préparation. Suite à deux séances poussées lundi et mardi, l’heure était à un peu plus de relâchement mercredi.

Dans le cadre d’une opération, 23 enfants ont eu la chance de pouvoir passer un peu de temps avec le groupe français. L’occasion pour chaque joueuse de donner quelques conseils à leur élève d’un jour. "Ah oui, c’est hyper sympa, ça me rappelle ma jeunesse. Quand j’avais son âge et que je voyais les professionnelles, ça me donnait envie et j’espère lui donner envie de continuer dans le foot, a déclaré Amandine Henry. J’espère la voir porter le maillot bleu et ce sera moi la supportrice, ce sera moi qui lui dirai 'Tu te rappelles Charlie ?' "

Même son de cloche chez la capitaine Wendie Renard. Accompagnée de Noëllia, qui vivait ses premiers pas dans le foot, elle la basketteuse, la défenseure de l’OL estime de ces moments sont importants avant de telles échéances sportives. "C’est toujours sympa de découvrir d’autres sports, partager un petit moment avec les enfants, de voir leur sourire, leur joie, ça fait du bien."