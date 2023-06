Présent en conférence de presse lundi, Hervé Renard en a dit un peu plus sur la construction de son groupe. Les 23 joueuses retenues pour la Coupe du monde 2023 seront annoncées à l’occasion d’Irlande - France le 6 juillet.

Encore une grosse dizaine de jours à attendre. Lancées dans leur deuxième semaine de préparation, les joueuses de l’équipe de France vivent toujours avec l’angoisse de savoir si elles seront présentes en Australie ou non. En retenant 26 noms pour sa pré-liste, Hervé Renard a voulu prévenir de certains pépins physiques et va forcément devoir faire des choix. Elles seront trois à quitter le train des Bleues juste avant de décoller vers l’Océanie et l’événement mondial.

La seule Lyonnaise dans le flou

La liste définitive sera donnée le 6 juillet prochain comme l’a annoncé le sélectionneur lundi. "C'est assez simple (pour le timing de l’annonce) puisque quand on va jouer en Irlande, c'est un match de préparation, vous avez le droit à six changements et à 23 joueuses sur la feuille de match. Forcément, même si elles font les voyages, si elles sont trois en tribunes, elles auront compris, même si je leur dirai avant bien sûr, a confirmé Renard en conférence de presse. Ce sera l'échéance de cette liste des 23."

Retenue pour la première fois dans le groupe des Bleues, Vicki Becho attend forcément cette date du 6 juillet avec impatience, plus que les autres Fenottes (Renard, Le Sommer, Majri, Bacha) quasi certaines d'être du voyage. Avec aucune sélection au compteur, l’attaquante de l’OL pourrait profiter des blessures offensives pour se faire une place au soleil. Et vivre une première Coupe du monde à seulement 19 ans.