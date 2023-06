Amandine Henry et Eugénie Le Sommer avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce mardi, Hervé Renard a dévoilé une liste élargie de 26 joueuses pour la Coupe du monde. En attendant de savoir quel sera le groupe de 23, Amandine Henry fait son retour tandis que Vicki Becho va connaitre sa première en A.

C’était attendu et il n’y a pas eu de surprise de la part d’Hervé Renard. Ayant très vite annoncé vouloir compter sur Amandine Henry au moment de son intronisation, le sélectionneur a tenu parole. Obligé de se passer des services de la milieu lors du premier rassemblement à cause de sa blessure au genou, Renard a décidé de retenir Henry pour le stage de préparation à la Coupe du monde.

La désormais ancienne joueuse de l’OL fait partie du groupe de 26 joueuses qui vont préparer au mieux le voyage en Australie et Nouvelle-Zélande dans un peu plus d’un mois malgré son manque de compétition. Amandine Henry n’a en effet plus joué depuis sa blessure en Coupe de France à Reims début mars, mais ça n’a pas semblé peser dans le choix de Renard. Néanmoins, sa présence ne veut pas forcément dire qu’elle sera à la Coupe du monde. Avec 26 joueuses dont quatre gardiennes, il y aura forcément trois déçues.

Vicki Becho espère ne pas en être même si elle arrive de loin, très loin. Face à la cascade de blessures dans le secteur offensif, Hervé Renard a décidé de faire appel à la jeune attaquante de l’OL. L’absence de Delphine Cascarino a donc au moins servi à ouvrir les portes des Bleues à sa cadette qui va découvrir l’univers des A. A elle de profiter du stage pour taper dans l’œil de Renard et d’accompagner quatre autres Fenottes. Hormis une blessure d'ici à la Coupe du monde, Selma Bacha, Wendie Renard, Amel Majri et Eugénie Le Sommer seront bien présentes en Océanie à partir du 20 juillet.

La pré-liste :

Gardiennes

Mylène Chavas (libre, ex-Bordeaux), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin/Ita), Constance Picaud (PSG), Solène Durand (Guingamp)

Défenseures

Selma Bacha (OL), Estelle Cascarino (Manchester United/Ang), Elisa De Almeida (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Eve Périsset (Chelsea/Ang), Wendie Renard (OL), Maëlle Lakrar (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Manchester United/Ang)

Milieux

Kenza Dali (Aston Villa/Ang), Laurina Fazer (PSG), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (OL / Angel City/E-U), Oriane Jean-François (PSG), Léa Le Garrec (Fleury), Amel Majri (OL), Sandie Toletti (Real Madrid/ESP)

Attaquantes

Vivane Asseyi (West Ham/Ang), Kadidiatou Diani (PSG), Eugénie Le Sommer (OL), Clara Mateo (Paris FC), Naomie Feller (Real Madrid), Vicki Becho (OL)