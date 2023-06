Mercato : l'OM refroidi par les prétentions de Dembélé (OL)

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ayant terminé son aventure avec l’OL depuis le match contre Clermont, Moussa Dembélé va maintenant pouvoir choisir son futur club. Un temps intéressé, l’OM a été refroidi par les exigences du joueur.

Houssem Aouar et Jérôme Boateng ont au moins pu terminer jusqu’au bout avec l’OL. Vu la prestation de l’Allemand à Nice, Laurent Blanc s’en serait peut-être bien passé, mais en le mettant sur le terrain, il a payé pour voir. Moussa Dembélé n’a lui pas pu terminer comme il faut son aventure lyonnaise. La saison était déjà compliquée pour l’attaquant, mais avec une blessure à la cheville, il a dû faire l’impasse sur les deux derniers matchs de la saison. Les 13 minutes joués contre Clermont, il y a un mois, ont été les dernières de Dembélé avec l’OL. Une fin en eau de boudin, mais un peu à l’image de son passage entre Rhône et Saône. Réussi par moment et compliqué à d’autres.

Moussa Dembélé et l’OL, c’est de l’histoire ancienne désormais, même si le contrat du joueur va jusqu’au 30 juin. Néanmoins, l’attaquant est libre de s’engager où bon lui semble depuis janvier, mais il n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Ce ne sera en tout cas pas l’OM. Le club marseillais s’est montré intéressé par le profil de Dembélé et a même entamé des discussions pour le convaincre de rejoindre la Canebière durant l’été. Seulement, ces échanges ont tourné courts d’après La Provence. Moussa Dembélé se serait montré très gourmand, le club marseillais jugeant ses prétentions exagérées et se retirant de la course. Gardant une jolie cote outre-Manche, Moussa Dembélé devrait très certainement rebondir en Premier League.