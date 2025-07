Quelques heures après l'annonce du maintien de l'OL en Ligue 1, Michele Kang et Michael Gerlinger se présenteront à la presse ce mercredi soir. L'occasion pour la présidente et son directeur général de fixer la feuille de route pour les mois à venir.

Ce 9 juillet 2025 est un jour sans fin et va s'étirer jusqu'à tard dans la soirée. Que ce soit pour les supporters de l'OL, les suiveurs et tout simplement Michele Kang et Michael Gerlinger. La présidente et son directeur général ont déjà passé une courte nuit afin de préparer au mieux le dossier lyonnais devant la commission d'appel de la DNCG. Cela a porté ses fruits puisque le maintien de l'OL en Ligue 1 a été validé et la formation de Paulo Fonseca restera bien dans l'élite française à la rentrée.

Une bonne nouvelle qui ne doit pas faire oublier tout le long travail de sape qui se prépare entre Rhône et Saône pour les semaines, mois et même années à venir. En ce sens, Michele Kang et Michael Gerlinger devraient en dire un peu plus sur la stratégie de l'OL pour revenir à un truc de vie digne de ce nom. Rendez-vous donc sur Olympique-et-Lyonnais ce mercredi à partir de 19h pour suivre en direct la conférence de presse des deux dirigeants lyonnais.