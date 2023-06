OL - Mercato : Aouar en route vers la Roma

Houssem Aouar contre Gerson lors d’OM – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

En fin de contrat avec l’OL, Houssem Aouar ne reportera plus le maillot lyonnais. Le milieu de terrain va s’engager avec l’AS Roma dans les prochaines heures.

Malgré le score et la volonté d’aller chercher ne serait-ce qu’un match nul, il n’a pas eu le droit à quelques minutes pour sa dernière. Face à Nice, Houssem Aouar est resté sur le banc tout le match après avoir disputé un quart d’heure lors de la dernière de la saison au Parc OL une semaine plus tôt. Ces quinze minutes resteront donc comme ses derniers instants sous le maillot de son club formateur. En fin de contrat, le milieu ne prolongera pas entre Rhône et Saône, c’est un fait acté depuis longtemps. L’OL lui a même offert une plaque hommage avant le déplacement à Nice pour le remercier de 233 matchs joués sous le maillot lyonnais.

Libre comme l’air, l’heure était donc de savoir où Houssem Aouar allait-il bien pouvoir rebondir. À 24 ans, il reste encore un élément jeune et comme attendu depuis plusieurs mois, il devrait découvrir la Serie A la saison prochaine. D’après L’Equipe, le futur international algérien a passé sa visite médicale avec l’AS Roma. Le contrat signé pour une longue durée devrait être officialisé par les finalistes de la dernière Ligue Europa dans les prochaines heures. Dans la capitale italienne, Houssem Aouar retrouvera un certain José Mourinho qui, connaissant le personnage, ne devrait pas manquer de le pousser dans ses retranchements. Il en avait fait l'expérience avec Karim Benzema au Real Madrid ou Tanguy Ndombélé à Tottenham.