Aouar a reçu une plaque hommage avant son départ de l'OL

Houssem Aouar lors d’OM – OL (Photo by Christophe SIMON / AFP)

En fin de contrat, Houssem Aouar va disputer son dernier match avec l’OL ce samedi. Le milieu de terrain a reçu une plaque hommage pour clôturer cette aventure riche de 233 matchs.

Il ne l’a toujours pas annoncé officiellement mais Houssem Aouar va bien disputer son dernier match avec l’OL ce samedi sur la pelouse de Nice. A 24 ans et après plus de dix ans dans son club formateur, le milieu de terrain va refermer un premier chapitre de sa carrière. Une fin qui ne s’est pas forcément terminée comme Aouar, le club et les supporters l’avaient imaginée.

Entre performances en deçà, sifflets du public et transfert qui n’est jamais arrivé depuis deux ans, c’est une fin en eau de boudin pour Houssem Aouar. Après 24 minutes de jeu pour sa dernière au Parc OL samedi dernier, Houssem Aouar devrait avoir le droit à quelques minutes contre Nice également pour boucler la boucle.

En attendant d’annoncer quel sera son prochain club en qualité de joueur libre, le milieu a fait ses adieux à ses coéquipiers vendredi lors d’un repas organisé au centre d’entraînement. A l’image de celles que les joueuses de l’OL sur le départ avaient pu recevoir samedi dernier contre Reims, Houssem Aouar a reçu une plaque "commémorative" de son passage entre Rhône et Saône. Aucun titre collectif mais 233 (bientôt 234 ?) matchs qui le place à la 32e place des joueurs les plus capés de l’histoire de l’OL.