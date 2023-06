Textor fixe les priorités du mercato estival de l’OL

En attendant de passer devant la DNCG le 22 juin prochain, John Textor a dévoilé les priorités pour le mercato estival. Le président de l’OL veut recruter en défense et ne vendra pas forcément pour 70 millions d’euros.

Tout n’est pas forcément bien carré, mais John Textor a au moins eu le mérite de s’exprimer. Les supporters de l’OL l’attendaient depuis quelques semaines et l’Américain a choisi de ratisser large. Si la question du directeur sportif laisse assez perplexe, le maintien de Laurent Blanc sur le banc lyonnais est clair. Confirmé dans son rôle, l’entraîneur va pouvoir préparer le recrutement de la saison prochaine avec quelques désirs. Textor et Blanc ont diné ensemble, il y a trois semaines, et devraient encore échanger ce samedi après le match contre Nice.

Néanmoins, John Textor a déjà mis en avant les priorités estivales dans le sens des arrivées. "Recruter un latéral droit expérimenté est une bonne idée. Un défenseur central supplémentaire serait bien. Je ne sais pas si nous aurons besoin de trois ou six joueurs, a précisé l’Américain dans L’Equipe. Nous en discuterons avec l'entraîneur. La raison pour laquelle nous ne ferons peut-être pas l'Europe la saison prochaine vient du début du Championnat. Nos mauvais résultats ont parfois été contre des équipes du bas de L1."

"Je ne veux pas vendre pour 70M€"

Ce manque d’expérience, Textor veut le gommer durant l’été avec des joueurs confirmés et qui pourront apporter leur passif à des jeunes certes talentueux, mais encore en plein apprentissage. Sans Europe, il sera difficile d’en convaincre certains mais le président ne désespère pas. Quoi qu’il en soit, le but sera de renforcer l’effectif actuel et non de l’affaiblir. Quand des rumeurs font état d’intérêts étrangers pour Castello Lukeba ou du PSG pour Rayan Cherki, John Textor n’est, publiquement, pas emballé.

"Nous sommes en contact avec la DNCG. Les projections financières que leur avait données Jean-Michel (Aulas) prévoyaient 70 M€ de ventes. Je n'ai pas cette intention, assure-t-il. Nous devons donc nous asseoir autour d'une table avec l'instance de contrôle. Je connais son président. Il a été très compréhensif vis-à-vis du processus d'achat. OL Reign est en processus de vente. Ce qui générera un montant significatif de cash. Probablement 53 M$ (49,4 M€)."

Ne pas vendre pour avoir une enveloppe recrutement plus conséquente, il y a longtemps que ce n'est pas arrivé à l'OL. Néanmoins, la DNCG va avoir besoin de garanties et c'est une autre paire de manches.