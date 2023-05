OL - Mercato : "Je ne pense pas à mon avenir", assure Lukeba

Castello Lukeba après son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

En ce qui concerne son avenir, Castello Lukeba (OL) préfère ne pas y prêter d'attention et déclare vouloir s'y concentrer au moment voulu.

S'il fait partie des Lyonnais les plus cotés sur le marché des transferts, Castello Lukeba préfère faire abstraction de tout ce qui se dit au sujet de son avenir. Cet été, le défenseur central de l'OL va sûrement faire l'objet de plusieurs offres conséquentes, de quoi mettre en péril son avenir à l'Olympique lyonnais. S'il n'a pas ouvertement fermé la porte à un départ, il estime qu'il y prêtera attention seulement à partir de la fin du championnat.

"Je ne pense pas à mon avenir. Pour l'instant, le plus important, c'est d’enchaîner les trois matchs qui restent et les gagner. Tout ce qui concerne mon avenir et l’extra sportif, je mets ça de côté et on verra ça en fin de saison."

Un changement de direction qui peut influencer ?

En deux semaines, le club a déjà connu des changements historiques et qui vont agir son futur. Face à la presse, l'international Espoirs n'a pas caché que ces évolutions pouvaient influer sur les joueurs, même s'il tient une nouvelle fois à rappeler que sa priorité, c'est le terrain.

"Tout ce qui se passe là-haut, ça peut nous impacter, mais on doit faire abstraction de tout ça. On est des footballeurs, notre travail, c'est ce qu’on fait sur le terrain et on doit se concentrer uniquement sur ça", a-t-il déclaré.