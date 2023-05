OL : sa relation avec Textor, le mercato, Laurent Blanc se confie

Ce mercredi, Laurent Blanc a été interrogé sur le mercato et ses échanges avec John Textor. Bavard, l'entraîneur de l'OL a longuement disserté sur ces sujets.

A deux jours du duel face à Monaco prévu vendredi à 21 heures, ce n'est pas cette affiche qui a le plus animé la conférence de presse de Laurent Blanc. Ce mercredi, le Cévenol s'est surtout penché sur le mercato, sa relation avec le président directeur général John Textor et sur la constitution de son effectif en vue de la saison prochaine.

Sur le premier thème, l'entraîneur rhodanien a rappelé que c'était "tout frais, tout neuf. Avec monsieur Textor, on avait mangé ensemble ici au stade avec monsieur Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou à l’époque du mercato hivernal. On recherchait une sentinelle avec João Gomes, s'est-il souvenu. On en avait discuté. Et on s'est vu une deuxième fois la semaine dernière (mardi)."

Beaucoup d'échanges prévus

Maintenant, "il va falloir passer du temps ensemble. Dans un projet comme celui de l’OL, il y a d’autres personnes qui entrent en jeu, a rappelé l'ancien sélectionneur. Il y a plein de gens à écouter pour fixer les objectifs. Il y a plein de gens qui doivent échanger dans le domaine du recrutement."

Beaucoup de choses sont amenées à changer au sein de l'institution dans les prochains mois. Un aspect extra-sportif qui captive Laurent Blanc. "On a bien sûr une saison à terminer, mais en plus du terrain, ce côté-là m’intéresse aussi, a-t-il confié. Je n’ai pas la science infuse, mais j’ai des opinions et des idées."

Un mercato crucial

Pour l'Olympique lyonnais, la prochaine fenêtre des transferts sera capitale. Sans coupe d'Europe, ce qui se profile pour l'instant, la manne financière pour bonifier l'équipe sera logiquement réduite. "On en a un peu parlé avec John Textor. Il va le savoir, le foot français a de plus en plus de moyens certes, mais il est difficile de résister à nos amis anglais sur le mercato. Il faudra anticiper, savoir où se placer, où on veut aller, a prévenu l'ex-défenseur central. On espère améliorer le groupe mais il peut y avoir des surprises car la puissance de certains clubs fait qu’on ne peut pas résister. A part une ou deux équipes en France, il n’y en a pas beaucoup qui peuvent le faire."

Même s'il s'attend à voir certains éléments-clés de l'effectif recevoir des offres de grandes écuries européennes, le coach français a tout de même l'espoir de voir de bonnes recrues arriver. "Je l'espère, mais ce sera compliqué car tout le monde veut faire une belle équipe. On a des joueurs prêtés qui vont revenir, et il y en a beaucoup. On va devoir traiter cela. On a une grosse discussion à avoir. Il faut réfléchir et répondre à des questions qui sont fondamentales […] Tout entraîneur veut avoir la meilleure formation possible, des ambitions élevées. Mais ça ne demande pas que de la recherche, du scouting, il faut aussi des ressources, a-t-il glissé. Il faut l’accepter. Avec ça, il faut savoir cibler nos objectifs."

Façonner un groupe tirant vers le même but

Tout cela amène à la question de l'édification de l'effectif, avec des profils qui cohabitent sur la pelouse et qui s'entendent suffisamment pour performer. "C’est une période délicate mais capitale la construction d’un groupe. Il doit savoir bien vivre ensemble et faire les efforts pour le projet et un objectif, a clamé Laurent Blanc. Ça ne finit jamais, c'est perpétuel. On voit les résultats en début de saison et ensuite, il faut déjà préparer la prochaine. Mais il y a un impératif qu’on ne maîtrise pas, c’est si on est attaqué par d’autres clubs. Ça, on ne le sait pas à l'avance. Notre position doit alors être précise. Il y a peu de formations qui peuvent résister à tout ça. On prévoit certaines choses et tout d’un coup, un cador européen arrive... C’est difficile, à Lyon comme ailleurs."