Laurent Blanc en discussions avec Thiago Mendes lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Suite à la défaite contre Clermont dimanche, Laurent Blanc avait confié que la course à l'Europe était terminée pour l'OL. Ce mercredi, l'entraîneur lyonnais a exhorté son groupe à "lui donner tort".

Il n'a pas l'habitude de pratiquer la langue de bois, surtout sur ce sujet. Dimanche, après le revers à Clermont (2-1), Laurent Blanc avait déclaré que "c'était râpé" pour l'OL dans la course à l'Europe. Quelques jours après cette sortie, le coach rhodanien a été interrogé sur cette sortie.

Le Cévenol est notamment revenu sur le contexte de sa déclaration, alors que Rennes et Lille n'avaient pas encore disputé leur affiche du jour. "Nous avons joué à 13 heures, il y a eu d'autres rencontres ensuite. Mais si toutes les personnes qui peuvent être actives sur les résultats de Monaco, Reims et Nice veulent faire en sorte que je me sois trompé, qu'elles ne s'en privent pas", a-t-il réagi.

"L'entraîneur a le droit d'avoir une liberté de pensée"

Néanmoins, il n'a pas rétropédalé concernant ses propos. Mettant le groupe face à ses responsabilités, il l'a exhorté à lui prouver qu'il s'était fourvoyé. "L'entraîneur a le droit d'avoir une liberté de pensée, et elle n'engage que moi, a rappelé l'ancien sélectionneur. Si les joueurs ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils me donnent tort, et j'en serai très heureux."