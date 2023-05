Rayan Cherki tout près de la 100e avec l'OL

Rayan Cherki lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lors de la réception de Monaco vendredi, Rayan Cherki devrait avoir l'opportunité de jouer son 100e match avec l'OL. Une carrière professionnelle débutée en octobre 2019.

A l'image du reste de l'équipe, hormis éventuellement Alexandre Lacazette, Rayan Cherki est passé à côté de son sujet dimanche sur le terrain de Clermont (2-1). L'international Espoirs français disputait en Auvergne son 99e match avec l'OL. Pour sa 100e, qui devrait avoir lieu vendredi lors du duel face à Monaco (21 heures), le milieu offensif voudra certainement livrer une meilleure prestation.

13 buts en 99 matchs

Lancé très jeune dans le monde professionnel, le Gone a joué 80 rencontres de Ligue 1, 11 de Coupe de France, deux de Coupe de la Ligue et six dans les différentes compétitions européennes. Il est à créditer de 13 buts, la majorité en Coupe de France (7).

Depuis ses premiers pas contre Dijon en octobre 2019 sous les ordres de Rudi Garcia, le Lyonnais a su, par séquences, montrer des progrès, notamment dans l'attitude, la compréhension du jeu et le sens du collectif, mais, et c'est un défaut courant dans le groupe rhodanien, le manque de régularité dans ses performances lui joue pour l'instant des tours. Le joueur de 19 ans, parfois repris par Laurent Blanc après les parties, a encore des choses à apprendre, malgré une expérience désormais non négligeable.