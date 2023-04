Rayan Cherki après son but lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant prolongé l’été dernier pour deux saisons dont une en option, Rayan Cherki est désormais lié à l’OL jusqu’en juin 2025. Le joueur offensif lyonnais a débloqué son année supplémentaire grâce à un certain nombre de titularisations.

À défaut d’être sur une pente ascendante au niveau de ses performances individuelles ces dernières semaines, Rayan Cherki a au moins pour lui de s’être fait une place au soleil dans l’effectif de l’OL. Il faut dire qu’avec son profil, il est certainement le seul à pouvoir apporter le danger par la passe ou le dribble au sein de la formation lyonnaise. On est bien évidemment en droit d’en attendre encore plus du jeune joueur, mais le travail de Laurent Blanc avec lui est de longue haleine et portera peut-être ses fruits la saison prochaine. Sera-t-il toujours lyonnais ? Il faudra attendre le 1er septembre pour le savoir.

Une nette revalorisation salariale à la clé

Une chose est sûre, contractuellement, l’histoire continue entre Rayan Cherki et l’OL. Ayant prolongé l’été dernier un contrat qui se terminait en juin prochain, le Lyonnais était lié jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire débloquée sur la base d’un nombre de titularisations. Le total a été dépassé récemment selon L’Equipe et Cherki est désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2025. Une revalorisation salariale avait été négociée également (300 000€ mensuels) mais pour l’OL, c’est avant une façon de sécuriser l’un des joueurs les plus prometteurs du groupe et de pousser les courtisans (PSG ?)à rallonger le chèque.