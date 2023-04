Face à l’OM dimanche, l’OL a tenté de répondre à l’intensité athlétique des Marseillais par le jeu. Il devrait en faire de même contre Strasbourg. Seulement, avec deux frappes cadrées lors du dernier match, les Lyonnais ont-ils vraiment les qualités pour ?

Vivement la saison prochaine. Laurent Blanc ne peut se permettre de le dire face aux caméras, car il reste encore six matchs à jouer et une qualification en Europe à aller chercher. Cependant, l’entraîneur de l’OL sait qu’il n’a aujourd’hui pas entre les mains l’effectif qu’il souhaiterait avoir. Il a de la qualité, c’est indéniable et il ne cesse de le répéter quand il le peut. Néanmoins, a-t-il réellement le matériel pour mettre en place ses idées ? La réponse est clairement non et ses relatifs tests tactiques depuis son arrivée sur le banc lyonnais montrent bien que tout ne tourne pas forcément rond.

En cherchant à s’adapter à l’adversaire plus que l’inverse, l’OL déjoue plus qu’il ne joue. Pourtant, la philosophie de Blanc est clairement basée sur la possession et il l’a encore rappelé mercredi avant le déplacement à Strasbourg. "On ne va pas faire prendre 10cm ou 10kg aux joueurs. Il faut proposer autre chose. C’est pour ça que j’avais à mes joueurs que s’il fallait aller dans le combat contre Marseille ou comme peut-être à Strasbourg, il fallait proposer autre chose. On a gagné des matchs en proposant ça. Lens, il fallait les jouer physiquement et ils sont venus à Lyon et on les a battus."

Des joueurs pas assez physiques et en même temps pas assez techniques...

Il est vrai que le jeu de possession observé reste dans la lignée de ce que souhaitait Peter Bosz. Avec Blanc, la philosophie est moins verticale et plus construite. Trop construite ? Comme l’a rappelé Nicolas Puydebois dans "Tant qu’il y aura des Gones", il manque de la créativité dans le jeu lyonnais. Rayan Cherki est censé apporter cette étincelle, mais il ne brille que par intermittence et surtout est trop friand d’un jeu statique plus qu’en mouvement. Offensivement, c’est bien là que le bât blesse. Quand les passes sont dédoublées en défense ou même dans l’entrejeu, la volonté de casser les lignes n’arrive pas aussi bien par manque de qualité que d’appel.

En réalité, l’OL et Blanc souhaitent proposer un jeu qui n'est pas en adéquation avec le profil des joueurs dans l’effectif. Que l’entraîneur souhaite proposer un jeu séduisant est tout à son honneur. Encore faut-il avoir les joueurs. Aujourd’hui, le milieu de terrain n’est pas capable de proposer ça. Des joueurs pas assez techniques pour faire la différence et finalement pas assez physiques pour répondre à l’impact adverse. Il n’est pas le seul à blâmer, mais Maxence Caqueret est finalement la représentation de ces maux. Son entraîneur a beau dire qu’il est avant tout un milieu qui doit aller de l’avant, sa qualité technique, pourtant emballante lors du Final 8 de 2020, semble aller à la baisse au fil des années. Un problème de confiance ?

L'OL joue arrêté alors que Blanc veut du mouvement

En tout cas, cet entre-deux rend le jeu lyonnais stérile à l’image du match contre Marseille avec seulement deux tirs cadrés. Toutefois, le staff technique persiste et signe avec cette philosophie. À Strasbourg, l’heure ne sera pas au défi physique. "On veut le ballon, on ne veut pas rentrer dans ce schéma de match où on doit lutter. Il y a de plus en plus de joueurs athlétiques qui sont capables de faire des courses à plus de 25km/h à des distances incroyables. Et les équipes qui sont en tête, ce n’est pas Lyon. Il faut qu’on propose autre chose. On ne peut pas axer notre travail sur le physique, car on arrive à notre maximum à un moment donné et il n’est pas le même que celui de Marseille, de Lens ou Lille."

Face à l’OM, les statistiques ont montré que les courses à haute intensité dans le secteur offensif lyonnais étaient peu nombreuses. Avec Cherki arrêté et Lacazette en combat avec Gigot ou Kolasinac, les appels en profondeur ne sont pas légion. Bradley Barcola a bien tenté et multiplié les sprints, mais il est aujourd’hui le seul joueur dans ce moule à l’OL. La formation lyonnaise a besoin de diversité pour tenter de surprendre l’adversaire. Jeffinho en a montré quelques brides, mais reste encore léger pour le championnat de France. L’OL a des ambitions dans le jeu, mais n’a aujourd’hui pas l’effectif pour. Le mercato estival, même avec des moyens limités sans Europe, devra permettre de répondre aux exigences de Laurent Blanc, au risque de repartir sur une saison compliquée…