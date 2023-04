Avec très certainement une absence de Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OL va être dans l’obligation de vendre. S’il souhaiterait se débarrasser d’indésirables, le club lyonnais sait qu’il va être avant tout attaqué sur ses jeunes espoirs comme Lukeba.

C’est l’histoire d’une rançon du succès couplée à une politique sportive sur le déclin depuis quelques années. À l’OL, et malgré les dires du président Aulas et de la direction sportive, les saisons de vaches maigres au niveau des titres ou tout simplement de la Ligue des champions poussent irrémédiablement le club lyonnais à devoir faire des concessions financières. Les exemples Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta et dernièrement Malo Gusto, qui était certes en fin de contrat dans un an, montrent que l’OL a besoin d’argent frais et qu’un chèque à plusieurs zéros peut rapidement convaincre. L’été qui se profile dans un peu plus d’un mois ne devrait pas déroger à la règle. Avec très certainement l’absence de Coupe d’Europe à l’issue de la 38e journée et même en cas de 5e place, la Ligue Europa Conférence n’offrira pas un matelas financier confortable.

Entre les indésirables d’un côté (Toko-Ekambi, Kadewere, …) et ceux qui attisent les convoitises, le mercato estival risque d’être chargé. Laurent Blanc voudra logiquement un effectif qui correspond à sa philosophie et John Textor est forcément attendu au moment d’aligner les chèques. Seulement, l’OL sait qu’il va se faire attaquer sur ses jeunes espoirs prometteurs. La fameuse rançon du succès d’une formation lyonnaise toujours plus mise en avant. Le mercato hivernal avait montré un petit aperçu avec les offensives de dernières minutes du PSG sur Rayan Cherki et de Chelsea sur Castello Lukeba.

À en croireL’Equipe, les deux jeunes Lyonnais seront encore les animateurs du marché des transferts entre Rhône et Saône avec une cote certainement plus élevée pour le défenseur central. Les courtisans n’ont pas encore filtré, mais sa progression de Lukeba depuis un an ne laisse personne insensible en Europe et c’est compréhensible. À 20 ans, il fait partie de cette nouvelle génération de centraux prometteurs et dans sa progression qu’il veut linéaire, un saut vers l’inconnu chez un grand d’Europe est forcément coché. Reste à savoir si Lukeba fera durer le plaisir à l’OL. Mais cela reste peu probable.