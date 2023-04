Signer à Chelsea est "quelque chose de grand" pour Gusto

Revenu à la compétition dimanche contre l’OM, Malo Gusto veut finir la saison avec l’OL en trombe. Avant de se tourner vers son nouveau défi à Chelsea.

Il s’est blessé tellement vite qu’il n’a même pas eu le temps de revenir sur son transfert à Chelsea durant l’hiver. Vendu contre un joli chèque puis prêté dans la foulée, Malo Gusto n’a pas eu le temps de réaliser qu’il s’est retrouvé sur le carreau pendant plus de deux mois. Victime d’une lésion de grade 3 aux ischios, le latéral a rapidement dû laisser ses coéquipiers lyonnais pour prendre la direction de Londres afin de commencer sa rééducation. "Je suis allé là-bas tout seul donc les premières semaines étaient un peu compliquées, a-t-il avoué mercredi en conférence de presse. Ça m’a permis de me recentrer sur certaines choses. J’ai bien été accompagné après et je suis content d’être passé par cette étape."

"Une petite récompense"

Assurant qu’il avait réalisé 50% de sa rééducation à Chelsea et le reste à Lyon, Malo Gusto a au moins eu le temps de digérer la nouvelle durant ses deux mois d’indisponibilité. À 19 ans et après à peine une saison complète comme titulaire à l’OL, le voilà désormais dans l’un des plus grands clubs anglais. Même si la situation actuelle des Blues est équivalente à celle des Lyonnais avec une probable absence de Coupe d’Europe, le contrat signé sur sept ans permet à Gusto de voir loin.

"Ça a été une bonne chose pour moi, une petite récompense, on va dire. Ce n’est que le début. Je suis quelqu’un qui ne se rend pas forcément trop compte de ce qui lui arrive entre guillemets. Je sais que c’est quelque chose de grand, en tout cas, on me le dit, mais ce n’est rien du tout, ce n’est qu’une signature. Il faut que je me concentre sur ce qui arrive, prendre les choses jour après jour et progresser pour finir en beauté à l’OL puis à Chelsea, ça se passera comme ça se passera."

Ayant déjà pu s’acclimater à son futur environnement londonien, Malo Gusto sait aussi qu’il va devoir cravacher. À Chelsea, les places sont chères aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.