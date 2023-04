Grâce à plusieurs données, le CIES Football Observatory a rendu le top 200 des joueurs les plus prometteurs chez les moins de 20 ans. Malo Gusto, Saël Kumbedi et Rayan Cherki font partie des meilleurs à leurs postes.

Ce n'est plus une surprise pour personne, mais l'Olympique lyonnais est un club qui sait y faire quand il s'agit de révéler des talents aux yeux du monde. Mercredi, le CIES Football Observatory a publié un rapport hebdomadaire concernant les 200 jeunes les plus prometteurs parmi 75 ligues dans le monde. Et comme souvent dans ce type de classements, l'OL y retrouve certains de ses joueurs. Malo Gusto, Rayan Cherki et Saël Kumbedi y ont été recensés. Ici, le classement se base sur les joueurs de moins de 20 ans qui ont accumulé le plus d'expérience durant la dernière année. Le Barcelonais, Pablo Gavi domine la hiérarchie en étant "le plus prometteur".

Kumbedi plus prometteur que Gusto

En ce qui concerne les deux latéraux droits lyonnais, Saël Kumbedi est jugé comme le cinquième jeune le plus prometteur à son poste. Il devance même son ainé Malo Gusto qui arrive juste derrière à la sixième place. Pour Rayan Cherki, il a dû être compliqué pour les analystes de définir sa position puisqu'il joue sur tous les fronts en attaque. Finalement, ils ont décidé de le ranger parmi les ailiers droits. Selon eux, le Gone possède le quatrième plus gros potentiel chez les moins de 20 ans dans ce rôle. En décembre dernier, le CIES avait déjà estimé que Castello Lukeba était le défenseur central le plus prometteur chez les moins de 21 ans.