OL - Malo Gusto : "Beaucoup de choses fausses dites"

Blessé pendant plus de deux mois, Malo Gusto a fait son retour à la compétition contre Marseille dimanche. Le latéral droit a choisi de s’expliquer en conférence de presse pour revenir sur les critiques qui ont pu fleurir durant son absence.

Plutôt discret, Malo Gusto a choisi de faire une entorse. Ce mercredi, le latéral droit de l’OL a fait le choix de se présenter face à la presse. Une initiative personnelle afin de mettre les points sur les "i" et surtout de pouvoir enfin s’expliquer. Transféré à Chelsea dans les derniers instants du mercato hivernal puis prêté dans la foulée à l’OL, Gusto n’a pas vraiment eu le temps de profiter de ce prêt. Touché contre Lille le 8 février dernier, le Décinois n’a fait son retour à la compétition que dimanche face à l’OM.

Plus de deux mois d’absence qui ont paru une éternité entre Rhône et Saône. "C’était important de venir ici (en conférence). Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui étaient fausses, a déclaré Gusto face à la presse. Ce n’était pas la situation la plus à l’aise pour moi, mais ça a été plutôt bien géré. J’ai avant tout été touché mentalement par la durée de la blessure, je pensais que ça allait être moins long au début."

"L'OL et Chelsea ont bien géré la rééducation"

À la base un simple petit claquage qui aurait dû n’entraîner que quelques semaines de repos, Malo Gusto a finalement vu le diagnostic changer avec une "lésion de grade 3" et donc une absence rallongée. Le cas du latéral a crispé aux abords du Parc OL, mais aussi au sein même du club. Laurent Blanc n’a pas manqué de dire que la blessure de Gusto "était un sujet à lui tout seul" avec notamment une rééducation du côté de Chelsea. Néanmoins, Malo Gusto a souhaité apporter quelques points de précision sur cette situation qui donnait l’impression de ne pas être maîtrisée par l’OL.

"Il y a eu des échanges réguliers avec les deux clubs. J’avais des choses à respecter du côté de Chelsea et de l’OL. Il fallait surtout que je récupère bien pour bien reprendre, c’était la chose la plus importante pour moi et pour l’intérêt des deux clubs. Les dirigeants lyonnais sont venus plusieurs fois à Chelsea pour voir où j’en étais. Ça me poussait encore plus à aller de l’avant."

"Les critiques, c'est comme ça, c'est le foot"

Tout en faisant abstraction de ce qui pouvait se dire à travers les réseaux sociaux sur son manque d’implication et sa tête déjà à Chelsea. Des propos qui l’ont malgré tout marqué car "quand t’es un enfant du club et que tu as toujours eu envie de jouer pour ce maillot et qu’on pense que tu retardes ton retour pour ne pas te blesser, ça touche, mais c’est comme ça, je n’en veux à personne." De retour sur les terrains dimanche, Malo Gusto veut désormais enchaîner sur les six rencontres qu’il reste afin de terminer de la meilleure façon possible son histoire avec l’OL.