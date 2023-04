Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a laissé transparaître son inquiétude en ce qui concerne la vente de l'OL féminin.

À l'OL, l'heure des changements semble avoir sonné. Il reste encore à officialiser la chose, mais Michelle Kang devrait bientôt adosser l'OL féminin à sa franchise de NWSL (Washington Spirit) au sein d'une structure multiclubs. Cela a du mal à passer chez certains supporters lyonnais et nombreux restent dans le flou par rapport à ces changements. Lundi, sur le plateau de "Tant qu'il y aura des gones", le président de la Métropole de Lyon et ferveur supporter lyonnais, Bruno Bernard, était craintif quant à cette idée de céder le club. "Bien sûr que je suis inquiet. On a une équipe de fille magnifique, la meilleure du monde, huit titres de championnes d'Europe… Expliquer que l'on ne va plus avoir le même patron chez les filles et chez les garçons, c'est une séparation. Je ne peux être qu'inquiet, parce que quelque part, c'est affaiblir l'OL."

Quel intérêt pour l'OL féminin dans ce deal ?

Depuis de nombreuses années maintenant, l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais s'est imposée comme l'une des meilleures en Europe et dans le monde entier. Enchaînant les titres malgré une élimination prématurée en Ligue des Champions cette année, les Fenottes sont encore et toujours une référence. Le président de la Métropole de Lyon s'est interrogé concernant la capacité de cette équipe à tirer profit de cette évolution. "Je n'ai pas compris les enjeux financiers derrières, qu'est-ce que va gagner de plus cette équipe qui est déjà merveilleuse ?" Finalement, celui qui paraît très attaché à la section féminine de l'OL a ironisé, expliquant qu'il "préfère vendre Malo Gusto que l'OL féminin."