Mercato : Bahlouli (ex-OL) bloqué après son expérience en Ukraine

Ancien grand espoir de l’OL Académie, Fares Bahlouli est aujourd’hui au chômage. Sans club depuis 18 mois, le joueur offensif espère trouver un nouveau challenge.

Ces derniers mois, l’OL Académie est au centre de beaucoup de discussions. Perte de vitesse, encadrement en perpétuel mouvement, difficile de reconnaitre le centre de formation qui avait fait la force du club lyonnais lors de la dernière décennie. On ne comptait alors plus les jeunes qui sortaient et dont on attendait monts et merveilles chez les pros. Pour le meilleur et pour le pire. Certains ont fait les frais de cette "hype", à l’image de Farès Bahlouli. Grand espoir durant sa formation, le joueur offensif n’a jamais réussi à confirmer chez les pros que ce soit à l’OL ou ailleurs.

Parti en Ukraine en 2021, il a retrouvé le plaisir de jouer, mais la guerre est venue s’en mêler et ces derniers mois ont été compliqués pour le Lyonnais. "Ça fait 1 an et demi que je n’ai pas joué. J’ai eu un problème avec mon dernier club qui était en Ukraine au moment où je voulais le quitter. Ils m’avaient fait une fausse résiliation de contrat et quand j’ai voulu signer dans un autre club, j’ai été bloqué, avoue-t-il à Foot Mercato. Ils ne m’ont pas répondu pendant tout le mercato. J’ai ensuite commencé une bataille juridique avec mon club. Je suis parti devant la FIFA, ils me devaient de l’argent, mais comme c’est un club ukrainien, avec la guerre, cela a duré très longtemps. Mais bon, maintenant, c’est terminé."

"J'ai les qualités pour le foot pro"

À 30 ans, Farès Bahlouli est un peu à la recherche du temps perdu. Si les espoirs placés en lui n’ont pas abouti à la carrière espérée, le meneur ne désespère pas de retrouver un certain niveau. Que ce soit en France ou à l’étranger. "Je veux un projet où je peux m’épanouir. Le football, ça m’a trop manqué, j’ai vraiment envie de jouer et m’épanouir. Je cherche un club qui veut me redonner une chance, qui va me faire évoluer, me donner du temps de jeu dans un contexte sain. J’aimerais réellement rester dans le circuit pro, car je sais que j’ai les qualités pour. Je me suis préparé pour ça." Il faudra pour cela réussir à convaincre les clubs de se détacher de l’image qu’ils peuvent avoir du joueur et de son inactivité. "Je sais que c’est compliqué."