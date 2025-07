Ayant fait son retour à l’OL, Adryelson ne devrait pas être retenu. Le Brésilien avait une touche en Russie avec le CSKA Moscou, mais les sanctions du gouvernement américain pourraient bien remettre en cause ce départ.

Après le maintien en Ligue 1 assuré, l’heure est désormais à construire l’effectif de Paulo Fonseca pour la saison à venir à l’OL. Après un mois plutôt calme en raison de l’incertitude au-dessus du club, les choses devraient se décanter dans les jours et semaines à venir. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Si Malick Fofana ou Lucas Perri font les gros titres, d’autres joueurs ne seront pas réussis comme Jordan Veretout ou encore Nemanja Matic, en raison de leurs salaires élevés. Pour Adryelson, ce n’est pas une question de salaire, mais tout simplement de profil. Le défenseur n’est plus forcément désiré à Décines, malgré sa présence dans le groupe pro depuis la reprise.

L'OL doit 50% à Botafogo

Prêté successivement à Botafogo puis à Anderlecht la saison passée, le Brésilien n’a pas convaincu les dirigeants belges d’activer leur option d’achat. Néanmoins, son avenir ne devrait pas passer par Lyon et une porte de sortie est recherchée. Grêmio et Santos ont tenté leur chance sans succès, tandis qu’Olympiakos reste à l’affût. Seulement, la piste la plus chaude semblait être le CSKA Moscou, prêt à offrir 5 millions d’euros (dont 50% pour Botafogo). Cet intérêt aurait pris du plomb dans l’aile à cause du gouvernement américain et des sanctions prononcées contre la Russie d’après UOL Esporte. Par conséquent, le club ne peut pas collaborer avec des entreprises dont le capital provient des États-Unis, comme c'est le cas d’Eagle Football.