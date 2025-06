Suite à la fin de son prêt à Anderlecht, Adryelson ne devrait pas faire de vieux os à l'OL. La situation du défenseur est connue au Brésil et Santos s'est ajouté à la liste des prétendants.

Avec 51 minutes jouées en un an et demi de contrat, Adryelson n'a clairement pas eu sa chance à l'OL. Prêté successivement à Botafogo puis à Anderlecht, le défenseur a rempli son armoire à trophées au Brésil (Copa Libertadores et championnat), mais n'a pas convaincu en Belgique. Pourtant, les Mauves avaient la possibilité d'activer une option d'achat à six millions d'euros à l'issue du dernier exercice. Ce ne sera pas le cas et Adryelson va faire son retour à Décines. Sera-t-il présent à la reprise fixée le 7 juillet prochain par Paulo Fonseca ?

Un prix et un salaire assez élevés pour le Brésil

Malgré six derniers mois loin d'être rassurants, le Brésilien garde une certaine cote dans son pays. Ses performances avec Botafogo n'ont pas été oubliées et plusieurs clubs tenteraient de le faire revenir. La somme réclamée par l'OL serait pour le moment trop élevée et il serait avant tout question d'un prêt. Toutefois, un deuxième club après Grêmio en pincerait pour Adryelson, d'après UOL. Le nouveau directeur du football de Santos, Alexandre Mattos, aimerait s'attacher les services du Lyonnais, avec qui il avait déjà échangé par le passé du temps de Cruzeiro. Des discussions pourraient bientôt démarrer, même si le salaire d'Adryelson reste également un point à débattre pour les finances du club de Neymar.