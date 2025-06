Mercato : Adryelson de retour au Brésil ?

Prêté à Anderlecht cette saison, Adryelson ne restera pas en Belgique, malgré une option d'achat présente. De retour à l'OL, le défenseur brésilien pourrait retourner au Brésil, avec l'intérêt du Grêmio.

Il fait partie de ces joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer à l'OL. Il n'a pas forcément eu sa chance depuis son arrivée en janvier 2024, mais Adryelson restera très certainement une vraie interrogation dans la capitale des Gaules. Recruté en même temps que Lucas Perri et possédant une solide réputation au Brésil avec son passage réussi à Botafogo, le défenseur s'est contenté de 51 minutes sous Pierre Sage. Malgré une préparation estivale comme titulaire, il a finalement pris la direction d'Anderlecht sous la forme d'un prêt avec une option d'achat à six millions d'euros. L'OL avait bon espoir de voir Adryelson performer en Jupiler Pro League et donc de retomber sur ses pattes financièrement. Ce ne fut pas le cas malheureusement. Après des débuts prometteurs, le rugueux défenseur n'a joué que 14 matchs, gêné par une blessure en fin de saison.

50% du transfert à Botafogo

Toutefois, les performances réalisées jusqu'à début avril n'ont pas poussé les dirigeants belges à activer l'option d'achat. Adryelson va donc être de retour à Décines le 7 juillet prochain pour la reprise de l'entraînement, s'il n'est pas transféré d'ici là. Si l'OL va devoir attendre pour savoir s'il peut recruter ou non, le natif de Barão de Grajaú conserve une petite réputation au Brésil. Après des expériences à Recife et Botafogo, il pourrait bien connaitre un troisième club dans son pays. D'après des informations venues du Brésil, Adryelson plairait à Grêmio. Reste à savoir si ce sera sous la forme d'un nouveau prêt ou si le club auriverde est prêt à mettre une somme d'argent permettant à l'OL d'y trouver son compte. Pour rappel, le club lyonnais doit reverser 50% du montant à Botafogo, comme cela stipulé à son arrivée en janvier 2024.