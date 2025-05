Mercato : Pierre Sage avec Jamal Alioui (ex-OL) à Lens

Pierre Sage, futur entraîneur de Lens, travaille sur la composition du son staff. Il emmènera avec lui son adjoint à l'OL, Jamal Alioui.

Une nouvelle aventure s'apprête à débuter pour Pierre Sage. Il sera bientôt officiellement intronisé sur le banc du RC Lens, cinq mois après son renvoi de l'Olympique lyonnais. Suite à cette longue coupure, qui lui a aussi permis de se recentrer après un long tunnel de treize mois à la tête de l'OL, il retrouvera la pression du résultat et l'odeur de la compétition. Il signera pour deux ou trois ans avec les Sang et Or.

Le Jurassien ne sera pas le seul ancien Lyonnais à intégrer le staff lensois. Il reste encore quelques points à éclaircir, mais on sait que Jamal Alioui l'accompagnera dans sa nouvelle mission. Il était déjà son adjoint dans le Rhône, et fut lui aussi congédié en janvier 2025.

Vercoutre ne devrait pas venir

En revanche, pour Rémy Vercoutre, ex-coach des gardiens, la réponse devrait être négative. Les Nordistes ont un homme à ce poste, Cédric Berthelin, qu'ils ont fait venir en début d'année. Les dirigeants souhaiteraient le garder, et ne pas dépenser plus que nécessaire pour construire l'encadrement technique de Pierre Sage. En revanche, ils aimeraient faire venir Yannick Cahuzac, actuellement dans l'organigramme lorientais qui vient de remonter en Ligue 1, pour épauler leur futur entraîneur.