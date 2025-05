Lindsey Horan avec les Etats-Unis (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Deux Fenottes joueront ce samedi soir avec leur sélection respective. On retrouvera sur les terrains Lindsey Heaps (États-Unis) et Melchie Dumornay (Haïti).

Programme bien plus léger ce samedi pour les supporters d'OL Lyonnes. Deux joueuses lyonnaises sont attendues sur les terrains ce samedi soir, en cette période de trêve internationale. C'est peu par rapport à vendredi, mais cela reste tout de même un beau menu, avec notamment l'une des meilleures sélections au monde. Les États-Unis de Lindsey Heaps défient la Chine à 23 heures. Un match de préparation pour le groupe d'Emma Hayes.

Retrouvailles entre Dumornay et Gilles

Autre rendez-vous amical, avec une saveur particulière celui-là. Un peu plus tôt ce 31 mai, Melchie Dumornay et Haïti se mesureront au Canada (20 heures). Au-delà de voir la polyvalente haïtienne en action, il s'agira surtout de retrouvailles. A présent à Bayern Munich, Vanessa Gilles pourra saluer son ancienne partenaire avant la partie. Il n'y aura plus d'amitié ensuite, mais cela donnera quand même de belles images. Au menu des prochains jours d'ailleurs, une double confrontation, avec une seconde manche mercredi entre les deux nations.

Le programme des Lyonnaises ce samedi