Les deux Lyonnaises, Selma Bacha et Wendie Renard lors de la Coupe du monde 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Mardi, Selma Bacha a été opérée de la cheville. Ses coéquipières Wendie Renard et Melchie Dumornay lui ont rendu visite.

La nouvelle commençait à circuler et a été officialisée mercredi matin par l'Olympique lyonnais. Selma Bacha est passée sur la table d'opération mardi afin de se faire soigner une cheville douloureuse. La Lyonnaise était touchée au pied depuis plus d'un an. Rappelons qu'elle s'était blessée juste avant la Coupe du monde 2023, lors d'une partie amicale face à l'Australie. Elle était sortie sur civière, mais avant tout fait ensuite pour jouer le Mondial, puis la saison, malgré ce souci physique pénalisant.

Après les Jeux olympiques, durant lesquels elle a participé aux matchs des Bleues, dont trois comme titulaire, la défenseure a décidé de se faire opérer, privilégiant ainsi un retour à 100% dans quelques mois. Pour l'instant, la date de sa reprise n'a pas été annoncée, mais elle se comptera en semaines, voire en mois.

Aucun souci lors de l'opération

A la sortie du bloc, Bacha a reçu la visite de deux coéquipières, Wendie Renard et Melchie Dumornay, venues au chevet de leur jeune partenaire. "J'ai fait le choix de serrer les dents en repoussant l’opération dont j’avais besoin. Aujourd’hui, il est temps de prendre soin de moi, pour pouvoir donner le meilleur avec l'OL et l'équipe de France. Tout s’est bien passé, place à la rééducation", a-t-elle indiqué sur Instagram. En effet, la joueuse de 23 ans va désormais s'atteler à la récupération puis à la réathlétisation, avant de préparer la fin de l'exercice 2024-2025, avec de nombreux objectifs en vue, entre la D1, la Ligue des champions et l'Euro.