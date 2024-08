OL - Monaco : les Lyonnais retrouvent leur stade

Ce samedi à 17h, l’OL reçoit l’AS Monaco pour le choc de cette deuxième journée. Les retrouvailles entre les joueurs et leurs supporters.

Le dernier souvenir de l’OL dans son stade a laissé une trace indélébile dans les têtes des supporters lyonnais. C'était en mai, et Alexandre Lacazette se présentait face à la cage strasbourgeoise pour offrir une qualification en Ligue Europa. Un moment qui a fait lever les foules. Un stade en surchauffe pour cette ultime victoire en championnat la saison passée face à Strasbourg (2-1), obtenue dans les derniers instants sur un penalty du capitaine.

Ce succès était venu sceller une saison complètement folle qui devait être un cauchemar pour tous les Rhodaniens, que ce soit les joueurs ou les fans. Trois mois plus tard, les coéquipiers de Clinton Mata sont impatients de retrouver leur antre ce samedi contre Monaco pour la deuxième journée de championnat (17 heures).

Plus 50 000 supporters attendus

Les premières rencontres sont souvent les plus romantiques et on a forcément envie de bien commencer l’aventure. C’est une habitude qu’a prise l’OL ces dernières années. Sur les cinq dernières saisons, le premier match à domicile a été remporté trois fois. Pour le reste, les Lyonnais ont concédé un nul et une seule défaite. La partie de ce week-end sera néanmoins déjà cruciale en raison du lourd revers à Rennes pour commencer l'exercice 2024-2025. A cette occasion, l'enceinte décinoise sera bien remplie, et ce, malgré le faux départ en Bretagne. Plus de 50 000 spectateurs accueilleront les protégés de Pierre Sage pour sa première à la maison en tant que coach confirmé.