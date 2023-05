OL - Monaco : plus de 50 000 personnes attendues

Dans le cadre de la 36 journée de Ligue 1, plus de 50 000 personnes sont attendues au Parc OL pour assister à OL - Monaco.

Pour son avant-dernier match de la saison, le Parc OL va accueillir plus de 50 000 spectateurs (hors visiteurs) pour l'affiche entre l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco. En tout cas, environ 53 000 billets ont été vendus pour la rencontre. Cette estimation pourrait être vue légèrement à la hausse. À l'heure actuelle, un peu plus de 5000 tickets restent encore disponibles à la vente. Cependant, tous se situent en tribune supérieure. Pour se procurer une place, la billetterie de l'Olympique lyonnais en propose à partir de 10€.

Mieux qu'au dernier match

Cette projection est plus haute que le nombre total de places vendues pour la dernière confrontation entre les deux équipes. Le 16 octobre 2021, lors de la victoire 2-0 de l'OL face aux Monégasques, 50 585 personnes étaient présentes dans les tribunes de Décines. L'affluence moyenne lorsque les deux formations s'affrontent dans cette arène est de 48 292 spectateurs (en six matches).