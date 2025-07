Mercato : ça discute toujours entre l'OL et Mata

Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg) (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Le défenseur polyvalent de l'OL, Clinton Mata, continue d'échanger avec le club rhodanien au sujet d'une prolongation de deux saisons.

À défaut de réaliser un mercato intense au niveau des arrivées, la réussite de l'OL va résider dans sa capacité à garder certains joueurs cadres pour encadrer une jeunesse amenée à prendre de l'importance. Clinton Mata en fait partie intégrante. Arrivé à Lyon en juillet 2023, l'international angolais (12 sélections) a disputé 73 matchs (7 passes décisives).

Solide Mata !

Le joueur de 32 ans s'est imposé comme un élément clé de la défense rhodanienne. Solide dans les duels et doté d'un esprit combatif, il peut évoluer au poste de défenseur central ou de latéral droit. Seulement voilà, la fin de son contrat arrive à grand pas, en juin 2026. La direction lyonnaise met tout en œuvre depuis pas mal de temps pour étendre le bail de Clinton Mata, comme l'expliquait Olympique-et-Lyonnais.

Une prolongation toujours en cours de négociation

Selon Le Parisien, l'OL et Clinton Mata négocieraient ensemble depuis plusieurs semaines, autour d'une extension de deux ans du contrat de l'ancien joueur du Club Brugge. Soit jusqu'en 2028. Les deux parties n'auraient plus qu'à fixer une date pour conclure l'accord. Cependant, d'après nos informations, la direction lyonnaise et Mata sont effectivement en discussion, mais, pour le moment, il n'y a rien de nouveau dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, la potentielle prolongation du défenseur axial serait une bonne nouvelle pour l'équipe de Paulo Fonseca, en quête d'une stabilité défensive.

Avec Razik Brikh.