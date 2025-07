Mercato : Kadewere (ex-OL) se rapproche de l'Aris Salonique

Tino Kadewere célébrant l’un de ses buts avec l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'ancien attaquant de l'Olympique lyonnais, Tino Kadewere, pourrait signer avec l'Aris Salonique en Grèce.

En janvier 2020, Tino Kadewere a posé ses valises à l'OL, en provenance du HAC. Par la suite, l'international zimbabwéen (19 sélections, 3 réalisations) a peiné à trouver sa place dans l'effectif lyonnais. Il a alors enchaîné les prêts entre Le Havre, Majorque et Nantes. Avant de s'engager complètement avec les Canaris en juillet 2024. En tout et pour tout, il aura disputé 64 matchs avec le club rhodanien : 11 buts et 3 passes décisives. Durant ce mercato estival, il pourrait découvrir le championnat grec avec l'Aris Salonique.

Fin de l'aventure pour Tino Kadewere avec le FC Nantes ?

Tino Kadewere a pris part à 28 rencontres avec les Jaunes et Verts au cours desquelles il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Selon les informations de L’Équipe, le joueur de 29 ans pourrait s'engager avec l'Aris Salonique dans les prochains jours du mercato. La transaction serait alors "gratuite" et inclurait un pourcentage à la revente pour Nantes.

Un dossier à prendre avec des pincettes

Par ailleurs, selon Ouest-France, l’arrivée de Tino Kadewere chez le 5e du dernier championnat grec reste incertaine. "À l’heure où on se parle, ce n’est pas du tout fait", précise le quotidien régional. Le journaliste David Phelippeau ajoute que "rien n’est signé et c’est vraiment prématuré d’annoncer quoi que ce soit, même si l’intérêt est réel". L'ancien attaquant du HAC (27 buts en 51 matchs) compte bien relancer sa carrière dès cet été.