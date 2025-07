L’Olympique lyonnais réussit souvent ses débuts estivaux

La première rencontre amicale de présaison permet à l'Olympique lyonnais de donner le coup d'envoi d'un été de travail.

Le préparation estivale de l'Olympique lyonnais se dessine petit à petit. Le club rhodanien commencera par une rencontre face aux voisins du FC Villefranche Beaujolais, le 19 juillet à Décines (10 heures 30). Après, ce sera au tour de Molenbeek, encore une fois à domicile pour l'OL, le 23 à 10 heures 30 également. Puis, Hambourg, en Allemagne le 26 à 15 heures. Les joueurs de Paulo Fonseca feront ensuite leur valise pour l'Autriche et un stage de préparation. Ils affronteront alors le RCD Majorque, le 30 juillet à 17 heures 30.

Cet été va être, une fois n'est pas coutume, déterminant pour la saison 2025-2026 du club lyonnais. En effet, même si l’OL a évité de justesse une relégation administrative en Ligue 2, l’avenir reste incertain. La compétitivité de l’équipe que l’on retrouvera le 17 août pour la reprise de la Ligue 1 demeure encore à confirmer.

L'OL lance généralement bien son été

Il faut remonter au 13 juillet 2019 pour retrouver la trace d'une défaite de l'OL lors de son premier match amical estival. C'était alors face au Servette FC, sur le score de deux buts à un. Martin Terrier avait été l'unique buteur côté lyonnais. En outre, durant les dernières années, le club rhodanien a toujours remporté ce type de rencontre d'ouverture de présaison.

Le 10 juillet 2021, victoire 5-1 contre le FC Bourg-Péronnas (National 1) avec un doublé de Moussa Dembélé et des buts de Bradley Barcola, de Castello Lukeba et d'Islam Slimani. Le 9 juillet 2022, à nouveau face aux Bressans, 4-2 (Lacazette, Aouar, Dembélé et Lomami). Ensuite, le 14 juillet 2023 avec un succès 2-1 contre De Treffers (D3 hollandaise). Tino Kadewere et Jeff Reine-Adélaïde avaient alors fait trembler les filets néerlandais.

Plus récemment encore, l'OL a battu 7-0 le Chassieu Decines FC (National 3), le 13 juillet 2024. Deux buts pour Lepenant et Molebe et des réalisations d'Orban, de Baldé et de Perret. Ce samedi 19 juillet, l'OL essaiera donc de perpétuer cette tradition face au FC Villefranche Beaujolais (National 1) à Décines. Une équipe que les Lyonnais avaient déjà affrontée le 17 juillet 2021. Deux buts à zéro pour les Rhodaniens (Slimani et Diomandé).