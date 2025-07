Mercato : un intérêt de l'OL pour Borges (FC Porto) mais...

Après Afonso Moreira, la direction lyonnaise suit de près la situation de Gonçalo Borges, ailier du FC Porto.

Formé au Benfica Lisbonne puis au FC Porto, Gonçalo Borges est un joueur offensif et altruiste. Avec la réserve des "Dragões", il a disputé 78 matchs (11 buts et 8 passes décisives). Puis, il a enregistré 88 rencontres avec l'équipe première (2 réalisations et 10 offrandes). Alors qu'il n'a encore que 24 ans. L'international espoirs portugais a également participé à 14 parties de Coupe d'Europe : 7 en Ligue des champions et 7 en Ligue Europa. Son côté préférentiel se situe sur l'aile droite de l'attaque. La direction lyonnaise semblerait vouloir faire son marché au Portugal à l'image d'Afonso Moreira et maintenant de Gonçalo Borges.

L'OL en concurrence avec... Botafogo notamment

D'après le média anglais TransferFeed, Gonçalo Borges serait suivi par l'OL durant ce mercato estival. Le club rhodanien ferait face à une concurrence accrue pour l'ailier droit : RC Strasbourg, PSG Eindhoven et Botafogo. Le club de John Textor l'a bien approché d'après nos sources. Concernant l'Olympique lyonnais, selon nos informations, l'intérêt a existé, car il y a un bien eu un échange par visio avec Matthieu Louis-Jean, le directeur technique de l'OL, il y a quelques semaines. Mais depuis, ce dossier n'a pas évolué.

Toujours est-il que Gonçalo Borges est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Porto. Par ailleurs, sa valeur marchande est estimée à 5 millions d'euros. Un montant qui pourrait rentrer dans les clous des moyens financiers du moment à l'Olympique lyonnais si la cellule de recrutement décidait de passer à la vitesse supérieure.